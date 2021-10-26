Подопечные Стефано Пьоли набрали три очка в домашнем матче.
Милан - Торино, getty images
26 октября 2021, 23:47
Милан в рамках поединка десятого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Торино и добился минимальной победы.
Единственный гол во встрече забил Оливье Жиру на четырнадцатой минуте встречи после передачи Раде Крунича.
Милан — Торино 1:0
Гол: Жиру, 14
Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Романьоли (Кьер, 46), Томори, Калулу (Эрнандес, 46) — Крунич (Беннасер, 66), Кессье, Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 65) — Жиру (Ибрагимович, 87), Рафаэл Леау.
Торино: Милинкович-Савич — Синго (Войвода, 75), Джиджи, Буонджорно (Родригес, 46), Бремер, Айна (Дзадза, 80) — Линетти (Прат, 54), Брекало, Лукич, Побега — Белотти (Санабрия, 54).
Предупреждения: Романьоли, Калулу, Бакайоко — Бонджорно, Синго, Побега