Италия

Форвард прокомментировал исход поединка против Торино.

В рамках 10-го тура итальянской Серии А Милан на своем поле одержал минимальную победу над Торино (1:0), благодаря чему поднялся на первую строчку турнирной таблицы.

Милан — Торино 1:0 Видео гола и обзор матча

Единственный гол, забитый на 14-й минуте, в данном поединке оказался на счету нападающего "россонери" Оливье Жиру, который после финального свистка оставит короткий комментарий относительно выступления его команды в отчетной дуэли.

"Думаю, что каждый сегодня сумел заметить, насколько наша команда сейчас едина в плане достижения необходимых результатов, правда? Это — именно то, что мне нравится в нынешнем Милане.

Мы играли на Сан Сиро и попросту не имели права огорчить наших фанатов, и в итоге нам удалось подарить им энергию вперемешку с достаточно агрессивным стилем футбола.

Возможно, в отдельных эпизодах мы должны были сыграть сильнее как в индивидуальном, так и в командном плане. Достичь идеала не так уж и просто, но сегодня мы сохранили три очка, и это, как мне кажется, наша наибольшая победа в этот вечер. Торино — сильный соперник, с которым нам пришлось очень сложно", — заключил француз.

В следующем туре Милан проведет матч в гостях у римской Ромы.