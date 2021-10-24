Италия

Наставник Аталанты прокомментировал ничью своей команды в матче Серии А.

В 9-м туре итальянской Серии А Аталанта не сумела обыграть Удинезе, упустив победный результат в дополнительное время (1:1).

Наставник хозяев поля Джан Пьеро Гасперини прокомментировал судейство на матче, в котором сам специалист был удален.

"Я ни на кого не злился и понятия не имею, почему меня удалили. Рефери пришел меня удалять, я ничего не сказал, а потом получил красную. На боковой линии никто ни на что не жаловался.

Судьи действительно проблема. Они никогда не объясняются и не признают ошибки. Они тоже профессионалы, так что позвольте им быть профессионалами, как нам.

Пусть они приходят и общаются с медиа, потому что я понятия не имею, что, по его мнению, он слышал или видел. Хватит их защищать", — приводит слова специалиста Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Удинезе (1:1).