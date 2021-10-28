Италия

Немецкий защитник может перебраться в Серию А.

Защитник Боруссии М Маттиас Гинтер успешными выступлениями в последние годы привлек к себе внимание топ-клубов.

Как сообщает авторитетное издание Sportbild, немецкий защитник стал целью двух итальянских грандов — Ювентуса и Интера.

Контракт футболиста с "жеребцами" действителен до лета 2022 года. В этом сезоне он провел девять матчей и результативными действиями не отметился.

Напомним, что Бавария ведет переговоры с Боруссией М по трансферу Маттиаса Гинтера.