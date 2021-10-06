ЧМ-2022. Отбор

Нападающий сборной Бельгии вспомнил о своих ощущениях во время выступлений на Евро-2020.

В преддверии подготовки к полуфинальному поединку в рамках Лиги наций УЕФА нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку попросили рассказать о своих ощущениях в один из наиболее тревожных моментов прошедшего чемпионата Европы-2020, связанного с резким ухудшением здоровья Кристиана Эриксена в стартовом поединке против Финляндии.

"Во время своих выступлений в Интере, я проводил больше времени с Кристианом Эриксеном, чем с моей матерью, сыном или братом вместе взятых. Потому что мы приходили на тренировки, а он уже нас встречал. Его комната на базе была рядом с моей, он постоянно любил поиграть Call of Duty и все такое прочее.

В тот момент, когда я узнал, что с ним произошло во время матча против Финляндии на Евро-2020, я заплакал и постоянно думал о случившемся. Однако, уже следом мы должны были играть свою стартовую игру, поэтому я принял решение, что буду играть в этом турнире ради него. Я хотел показать, что всегда буду рядом с Кристианом.

Я сразу же отправил ему сообщение, и был очень рад, когда получил его ответ. Свои два гола в ворота России я посвятил именно Кристиану", — вспомнил бельгийский форвард.

Напомним, что матч Бельгия — Франция состоится 7 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.