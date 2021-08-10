Италия

Кристиан Эриксен вынужден покинуть Италию.

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен, переживший клиническую смерть во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия в ближайшее время может покинуть Италию — утверждает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ.

Датчанин вернулся в Интер и приступил к процессу реабилитации, однако федерация футбола Италии запретила футболисту, в сердце которого вживлен кардиостимулятор, играть.

Поскольку завершать карьеру Эриксен не намерен, ему придется искать варианты трудоустройства за пределами Италии.

В настоящий момент его представители ведут переговоры с Аяксом. Ожидается, что контракт Кристиана с Интером будет расторгнут по обоюдному согласию.

29-летний Эриксен провел 109 матчей за национальную сборную Дании (36 голов) и выступал за Аякс (162 матча во всех турнирах, 32 гола), Тоттенхэм (305, 69) и Интер (60, 8).