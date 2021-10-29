Чилийский нападающий может продолжить выступать за "нерадзурри".
Алексис Санчес, etty images
29 октября 2021, 22:25
Интер продолжает продлевать контракты с футболистами, которые есть в команде.
Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" планирует продлить соглашение с Алексисом Санчесом.
Текущий контракт чилийского футболиста с Интером действителен до лета 2023 года. По нему он получает порядка семи миллионов евро в год.
Напомним, что ранее итальянский клуб договорился о продлении контракта со своим лидером Латуаро Мартинесом.