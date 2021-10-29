Италия

Чилийский нападающий может продолжить выступать за "нерадзурри".

Интер продолжает продлевать контракты с футболистами, которые есть в команде.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" планирует продлить соглашение с Алексисом Санчесом.

Текущий контракт чилийского футболиста с Интером действителен до лета 2023 года. По нему он получает порядка семи миллионов евро в год.

Напомним, что ранее итальянский клуб договорился о продлении контракта со своим лидером Латуаро Мартинесом.