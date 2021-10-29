Мюнхенцы нацелились на нигерийского нападающего.
Виктор Осимхен, getty images
29 октября 2021, 01:59
Бавария рассматривает варианты усиления позиции центрального форварда в ближайшие трансферные окна.
Как сообщает издание Calciomercato, мюнхенский клуб нацелился на нападающего Наполи Виктора Осимхена.
В текущем сезоне нигерийский футболист отыграл 11 матчей на клубном уровне, отметившись девятью забитыми голами и результативной передачей.
Напомним, что в списке кандидатов на футболиста находятся Реал, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Манчестер Сити.