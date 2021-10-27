Италия

Лидер защитной линии останется в Италии.

Защитник сборной Дании Симон Кьер продлил контракт с Миланом, сообщает пресс-служба "россонери".

Новое соглашение с опытным 32-летним центрбеком, который является лидером команды, рассчитано до дета 2024 года.

В текущем сезоне Кьер сыграл за Милан девять матчей во всех турнирах, в которых голевыми действиями не отличался.

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