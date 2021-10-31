Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

Рома в рамках поединка одиннадцатого тура чемпионата Италии примет на своем поле Милан.

Рома — Милан

Воскресенье, 31 октября, 21:45. Стадион Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Фабио Мареска.

Рома подходит к поединку на четвертом месте турнирной таблицы с девятнадцатью набранными баллами после десяти матчей. После поражения от Ювентуса и ничейного результата против Наполи подопечные Жозе Моуриньо вернулись на тропу побед, набрав три очка во встрече против Кальяри — успех со счетом 2:1.

После уверенного старта в чемпионате Италии римляне немного сбавили обороты, но все равно идут в четверке. Аталанта и Лацио, главные преследователи Ромы, играли между собой и сделали "волкам" подарок, сыграв вничью. Если Рома сможет набрать три очка в отчетной встрече, то оторвется от оппонентов.

Милан, в свою очередь, делит первую строчку турнирной таблицы с Наполи. Подопечные Стефано Пьоли набрали двадцать восемь баллов, но уступают неаполитанцам по дополнительным показателям. В прошлом туре Милан играл против Торино и добыл минимальную победу, хотя по игре не был сильнее соперника.

Большое количество травм пагубно влияют на игру Милана, а потому неудивительно, что у команды спад, но несмотря на это, "россонери" стабильно набирают очки. Однако, кажется, что когда-то это должно закончиться. Рома во главе с опытным Жозе Моуриньо видится именно тем соперником, который сможет воспользоваться трудностями Милана.

В последних пяти матчах команды четырежды обменивались забитыми голами. Что касается результатов, то Милан добыл две победы, на счету римлян один триумф, а также было два ничейных результата.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Спинаццола, Смоллинг — Мессиас, Меньян, Балло-Туре, Флоренци, Кастильехо

Под вопросом: Ребич

Интересные факты:

Милан забивал не менее 2 голов в 26 из последних 30 выездных матчей (Серия А).

Милан выиграл последние 6 матчей (Серия А).

Рома не пропустила в 5 из последних 7 домашних матчей (Серия А).

Рома не проиграла в последних 9 домашних матчах (Серия А).

Милан забивал не менее 2 голов в последних 3 матчах против Ромы во всех соревнованиях.