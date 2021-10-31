Италия

"Россонери" хотят сохранить португальца в команде.

Милан готов начать переговоры по новому контракту с нападающим Рафаэлем Леау, сообщает портал Calcio Mercato.

Миланский клуб хочет сохранить португальского форварда в команде и намерен продлить с ним соглашение до 2026 года. Руководство "россонери" уже сообщило представителям 22-летнего игрока, что даже не будет рассматривать предложения по нему в январе.

В текущем сезоне Леау провел 13 поединков в составе Милана, отличившись пятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что контракт с Миланом намерен продлить защитник Тео Эрнандес.