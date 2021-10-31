"Россонери" хотят сохранить португальца в команде.
Рафаэль Леау, Getty Images
31 октября 2021, 15:59
Милан готов начать переговоры по новому контракту с нападающим Рафаэлем Леау, сообщает портал Calcio Mercato.
Миланский клуб хочет сохранить португальского форварда в команде и намерен продлить с ним соглашение до 2026 года. Руководство "россонери" уже сообщило представителям 22-летнего игрока, что даже не будет рассматривать предложения по нему в январе.
В текущем сезоне Леау провел 13 поединков в составе Милана, отличившись пятью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что контракт с Миланом намерен продлить защитник Тео Эрнандес.