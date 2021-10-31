Италия

Форвард определился со своими планами на будущее.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович хотел бы присоединиться к Ювентусу, сообщает издание Tuttosport.

Сербский форвард не связывает свое будущее с "фиалками" и задумывается о смене клуба. Интерес к 21-летнему игроку проявляет Манчестер Сити, но он хотел бы присоединиться к Ювентусу.

Действующий контракт Влаховича с Фиорентиной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне нападающий провел 11 поединков в футболке "фиолетовых", отличившись семью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ювентус хочет подписать Влаховича и Акселя Витселя в январе.