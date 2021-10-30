Италия

Туринский клуб готовится к зимним приобретениям.

Ювентус планирует укрепить состав в зимнее трансферное окно и уже определился с приоритетными целями.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, "старая синьора" попытается заполучить в январе нападающего Фиорентины Душана Влаховича и полузащитника дортмундской Боруссии Акселя Витцеля. Также в сферу интересов туринцев входит хавбек глабхаской Боруссии Денис Закария.

Стоит отметить, что контракт Витцеля и Закарии со своими клубами истекают следующим летом.

Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в подписании защитника Боруссии М Матиаса Гинтера.