Италия

Футболист оценил уровень своих физических кондиций.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович заявил, что не удивляется тому, что продолжает показывать хорошую игру несмотря на солидный возраст.

"40 — всего лишь число, и это я всем хочу доказать. Пусть я не могу играть так, как делал это пять или десять лет назад, но сейчас я думаю прежде чем отдать пас или пробить по воротам. Я все еще могу заниматься своим любимым делом.

Удивляет ли меня тот факт, что в 40 я играю на хорошем уровне? Когда ты лучший, то это не удивляет. Мне нечего доказывать, но я не хочу жалеть, когда завершу карьеру, думая о том, я еще мог бы поиграть. Я буду продолжать до тех пор, пока буду чувствовать привязанность к игре. Или пока не станет понятно, что уже все.

Я не уверен, что Милан станет моим последним клубом в карьере. Я хочу играть как можно дольше, и если клуб примет решение отпустить меня, а я буду понимать, что готов продолжать, то я найду для себя новое место", — сказал Златан.

В четырех матчах в Серии А в текущем сезоне Златан сумел забить два гола и отдать один голевой пас.

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