Италия

Томмазо Джулини прокомментировал последние результаты команды.

Президент Кальяри Томмазо Джулини высказался о последних результатах своей команды, которые остаются неудовлетворительными.

"Маццарри — один из немногих надежных людей, которых мы можем удержать в клубе. Мы должны держаться его и делать то, что он просит. Нужно смириться с ситуацией и взять инициативу по ее исправлению в свои руки. Уход Маццарри на пенсию? Мы пока не разговаривали на эту тему, но все возможно.

Больно смотреть на последнее место в турнирной таблице. В прошлом году мы чудом не вылетели из Серии А, в этом сезоне нам также предстоит серьезная борьба за выживание. Нужно выполнять то, что говорит наш тренер и выбираться из этой ямы как можно скорее", — приводит слова функционера Sky Italia.

После 11-го тура Серии А Кальяри расположился на последнем, 20-м месте с шестью очками в своем активе.

Следующий матч команда Маццарри сыграет против Аталанты в субботу, 6-го ноября в 21:45.