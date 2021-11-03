Италия

Римский клуб обещает разобраться в инциденте.

В рамках 11-го тура итальянской Серии А римская Рома на своем поле уступила Милану в напряженном поединке (1:2).

Рома — Милан 1:2 Видео голов и обзор матча

К сожалению, темпераментные болельщики "джаллоросси", согласно публикациям местных СМИ, отметились расистскими выкриками в адрес футболистов "россонери", в результате чего в против их клуба была подана жалоба в дисциплинарный комитет.

В частности, ненависти на почве расистских оскорблений подверглись Златан Ибрагимович, в адрес которого с трибун доносились выкрики "Ты — цыган", а также Франк Кессье, действия которого сопровождали звуками, имитировавшими обезьян.

Рома уже выступила с официальным обращением к футбольной общественности, пообещав разобраться в ситуации.

"На протяжении многих лет наш клуб твердо привержен борьбе с расизмом и всеми формами дискриминации. Как организация, мы продолжаем делать все возможное для продвижения позитивных изменений в этом направлении.

В качестве демонстрации нашей постоянной приверженности борьбе с этой проблемой, игроки Ромы регулярно посещают местные школы, чтобы донести учащимся послание, призванное способствовать равенству, уважению и единству как на поле, так и за его пределами.

В настоящее время клуб не располагает всей информацией и доказательствами, относящимися к конкретным эпизодам, упомянутым спортивными властями, но уже поддерживает контакты с соответствующими руководящими органами, чтобы точно установить, что именно произошло во время игры", — гласит заявление Ромы.

Отметим, что это уже не первый случай с участием фанатов римского клуба, когда те оказываются замешаны в скандалы на расовой почве.