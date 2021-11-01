Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках одиннадцатого тура итальянской Серии А Милан в гостях одержал минимальную победу над Ромой (2:1).

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Златан Ибрагимович, а затем в начале второй половины матча Кесси удвоил преимущество "россонери". Подопечные Жозе Моуриньо пытались спасти игру, но смогли забить лишь однажды в самой концовке, когда в воротах Милана расписался Эль Шаарави.

Обзор матча:

Рома — Милан 1:2

Голы: Эль Шаарави, 90+3 — Ибрагимович, 26, Кесси 55.

Рома: Патрисиу — Карсдорп (Шомуродов, 80), Манчини, Ибаньес, Винья (Перес, 68) — Кристанте, Верету, Дзаньоло, Пеллегрини, Мхитарян (Афена-Гьян,46) — Абрахам (Эль Шаарави, 63).

Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес — Кесси, Беннасер (Романьоли, 76), Крунич (Бакайоко, 77) — Леау (Тонали, 76), Салемакерс (Балло-Туре, 68), Ибрагимович (Жиру, 57).

Предупреждения: Дзаньоло, Карсдорп, Манчини, Верету — Ибрагимович, Эрнандес, Томори, Калабрия, Жиру, Кесси.

Удаление: Эрнандес, 66.