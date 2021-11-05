Италия

У итальянского форварда 160 мячей в 233 играх в составе римского клуба.

Марсель в поединке четвертого тура группового этапа Лиги Европы расписал мировую с Лацио (2:2).

В этом противостоянии второй мяч забил форвард римского клуба Чиро Иммобиле.

По информации OptaPaolo, для 31-летнего форварда это был 160 забитый мяч в составе римлян. Благодаря этому он обошел Сильвио Пиолу и стал рекордсменом по числу забитых голов за итальянскую команду.

Также отметим, что для Иммобиле это была 233 игра, а у Пиолу было 243 матча и 159 голов.

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