Италия

Один из аутсайдеров Серии А решил произвести изменения в тренерском штабе после ряда неудовлетворительных результатов.

Дженоа официально объявила об отставке Давиде Баллардини с поста главного тренера первой команды.

По всей видимости, данное решение было принято из-за неудовлетворительных результатов "грифонов".

Дженоа после двенадцати сыгранных матчей набрал девять баллов и находится на 17-й строчке турнирной таблицы Серии А.

Ранее появлялась информация, что новым главным тренером Дженоа станет украинский специалист Андрей Шевченко, последним местом которого была национальная сборная Украины.

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