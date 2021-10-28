Италия

Римляне недовольны игрой испанского форварда.

Рома не рассчитывает на нападающего Борху Майораля и планирует вернуть его мадридскому Реалу уже в зимнее трансферное окно, сообщает портал Calcio Mercato.

Римляне подписали Борху минувшим летом на правах годичной аренды с возможностью выкупа за 20 млн евро. Однако испанский форвард не сумел впечатлить руководство "волков" и теперь не входит в их планы.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 5 поединков в футболке "джаллоросси", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Борха попал в число игроков, которых Жозе Моуриньо наказал после матча с Буде-Глимт.