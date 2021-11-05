Португалец определился с двумя трансферными целями.
Рубен Лофтус-Чик, Getty Images
05 ноября 2021, 14:01
Полузащитник Челси Рубен Лофтус-Чик и хавбек Тоттенхэма Гарри Уинкс попали в сферу интересов Ромы, сообщает издание Corriere dello Sport.
Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо хочет укрепить состав в зимнее трансферное окно и хотел бы подписать английских хавбеков. Португалец знаком с футболистами по работе в Челси и Тоттенхэме соответственно.
В текущем сезоне Лофтус-Чик провел 9 поединков в футболке Челси, отличившись двумя ассистами, а в активе Уинкса имеется 7 матчей в составе Тоттенхэма и один ассист.
Ранее сообщалось, что Рома может продать полузащитника Гонсало Вильяра в январе.