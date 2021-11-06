Италия

Стали известны стартовые составы на матч чемпионата Италии, в котором Ювентус сыграет с Фиорентиной.

Ювентус примет Фиорентину в 12-м туре итальянской Серии А. Массимилиано Аллегри со старта выпустил Пауло Дибалу, Мануэля Локателли и Адриена Рабио.

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Ювентус: Перин — Сандро, Кьелинни, Де Лигт, Данило — Рабио, Локателли, Маккенни — Кьеза, Дибала, Мората.

Запасные: Пинсольо, Пеллегрини, Бонуччи, Ругани, Рэмси, Артур, Куадрадо, Бернардески, Бентанкур, Кулусевски, Кайо Жорже.

Фиорентина: Терраччано — Бираги, Мартинес, Миленкович, Одриосола — Кастровилли, Торрейра, Бонавентура — Сапонаро, Влахович, Кальехон.

Запасные: Черофолини, Терзич, Соттиль, Росати, Настасич, Малех, Игор, Дункан, Венути, Бенасси, Амрабат.

Матч Ювентус — Фиорентина начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.