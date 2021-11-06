Итальянский клуб в ближайшие дни получит нового наставника.
андрей шевченко, getty images
06 ноября 2021, 21:46
Дженоа, уволивший накануне наставника первой команды Баллардини, вскоре получит нового главного тренера.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, уже в понедельник Андрей Шевченко прибудет в Италию, чтобы подписать контракт с итальянским клубом.
Таким образом, "гифоны" пробудут без главного тренера около двух суток. По утверждениям различных СМИ, Шевченко получит двухлетний контракт с возможностью продления соглашения еще на сезон.
Ранее стала известна возможная зарплата Шевченко в Дженоа.