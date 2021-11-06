Италия

Итальянский клуб в ближайшие дни получит нового наставника.

Дженоа, уволивший накануне наставника первой команды Баллардини, вскоре получит нового главного тренера.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, уже в понедельник Андрей Шевченко прибудет в Италию, чтобы подписать контракт с итальянским клубом.

Таким образом, "гифоны" пробудут без главного тренера около двух суток. По утверждениям различных СМИ, Шевченко получит двухлетний контракт с возможностью продления соглашения еще на сезон.

Ранее стала известна возможная зарплата Шевченко в Дженоа.