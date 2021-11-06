В матче 12-го тура итальянской Серии А Ювентус на своем поле одержал минимальную победу над Фиорентиной.

Единственный гол в составе "старой синьоры" на второй компенсированной минуте забил полузащитник Хуан Куадрадо.


Ювентус — Фиорентина 1:0
Гол: Куадрадо, 90+2.

Ювентус: Перин — Сандро (Пеллегрини, 46), Ругани, Де Лигт, Данило — Рабио (Куадрадо, 79), Локателли, Маккенни — Кьеза, Дибала (Бентанкур,90+4) , Мората (Кайо, 89).

Фиорентина: Терраччано — Бираги, Мартинез, Миленкович, Одриосола — Кастровилли (Настасич, 79), Торрейра (Амрабат, 64), Бонавентура (Дункан, 78) — Сапонаро (Соттил, 74), Влахович, Кальехон (Игор, 75).

Предупреждения: Данило, Ругани — Мартинес, Миленкович, Настасич.

Удаление: Миленкович (вторая желтая).