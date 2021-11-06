Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.
Хуан Куадрадо, Getty Images
06 ноября 2021, 22:01
В матче 12-го тура итальянской Серии А Ювентус на своем поле одержал минимальную победу над Фиорентиной.
Единственный гол в составе "старой синьоры" на второй компенсированной минуте забил полузащитник Хуан Куадрадо.
Ювентус — Фиорентина 1:0
Гол: Куадрадо, 90+2.
Ювентус: Перин — Сандро (Пеллегрини, 46), Ругани, Де Лигт, Данило — Рабио (Куадрадо, 79), Локателли, Маккенни — Кьеза, Дибала (Бентанкур,90+4) , Мората (Кайо, 89).
Фиорентина: Терраччано — Бираги, Мартинез, Миленкович, Одриосола — Кастровилли (Настасич, 79), Торрейра (Амрабат, 64), Бонавентура (Дункан, 78) — Сапонаро (Соттил, 74), Влахович, Кальехон (Игор, 75).
Предупреждения: Данило, Ругани — Мартинес, Миленкович, Настасич.
Удаление: Миленкович (вторая желтая).