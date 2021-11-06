Италия

Дальнейшие планы бывшего тренера-аналитика сборной Украины неизвестны.

Как уже сообщалось ранее, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может в ближайшее время возглавить итальянский Дженоа.

По информации YouTube-канала Бомбардир, в тренерский штаб украинского специалиста войдет его помощник Мауро Тасотти, но не тренер-аналитик Андреа Мальдера, работу которого много кто оценивал с положительной точки зрения по ходу его карьеры в сборной Украины.

Итальянские СМИ утверждают, что Шевченко подпишет с Дженоа двухлетний контракт с окладом в 1,8 млн евро в год.

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