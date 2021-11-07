Шевченко дебютирует на посту тренера Дженоа матчем против Ромы.
Андрей Шевченко, Getty Images
07 ноября 2021, 16:10
Итальянская Дженоа утвердила украинского специалиста Андрея Шевченко на пост главного тренера клуба.
Первым для Андрея Шевченко на посту наставника "грифонов" станет поединок против римской Ромы. Игра состоится 21 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Следом команде украинского наставника предстоит встретиться с Удинезе (28 ноября), а уже 1 декабря команда дома сыграет против Милана — в 21:45 по киевскому времени.
В 16 туре генуэзцам предстоит встретиться с туринским Ювентусом в гостях, а в 17 туре — с Сампдорией.
Напомним, Дженоа после 12 туров занимает 18 место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе лишь девять очков.
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