Италия

Шевченко дебютирует на посту тренера Дженоа матчем против Ромы.

Итальянская Дженоа утвердила украинского специалиста Андрея Шевченко на пост главного тренера клуба.

Первым для Андрея Шевченко на посту наставника "грифонов" станет поединок против римской Ромы. Игра состоится 21 ноября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Следом команде украинского наставника предстоит встретиться с Удинезе (28 ноября), а уже 1 декабря команда дома сыграет против Милана — в 21:45 по киевскому времени.

В 16 туре генуэзцам предстоит встретиться с туринским Ювентусом в гостях, а в 17 туре — с Сампдорией.

Напомним, Дженоа после 12 туров занимает 18 место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе лишь девять очков.

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