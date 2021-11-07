Италия

Специалист прокомментировал свой приход в клуб.

Новоиспеченный тренер итальянского Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение в клуб.

"Начинаем новое приключение, чтобы вернуть Дженоа былую славу", — написал специалист в своем Twitter-аккаунте.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. 🔴🔵 @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021

Отметим, что контракт с 45-летним украинским тренером заключен на три года, до лета 2024 года. Дженоа — первый опыт для Шевченко в его клубной тренерской карьере.

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