Новоиспеченный тренер итальянского Дженоа Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение в клуб.

"Начинаем новое приключение, чтобы вернуть Дженоа былую славу", — написал специалист в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, что контракт с 45-летним украинским тренером заключен на три года, до лета 2024 года. Дженоа — первый опыт для Шевченко в его клубной тренерской карьере.

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