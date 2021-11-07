Италия

Украинский специалист начинает тренерскую деятельность в клубном футболе.

Итальянская Дженоа официально сообщила о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера.

Контракт с бывшим наставником сборной Украины подписан сроком на три года, до лета 2024 года.

Отметим, что Дженоа — первый клуб в карьере 45-летенего специалиста. До этого он на протяжении пяти лет тренировал сборную Украины.

Италия для Шевченко также не чужая страна. В качестве футболиста он успешно выступал за Милан, с которым выигрывал чемпионат Италии, Лигу чемпионов и другие трофеи. Также, выступая за "россонери", украинец становился обладателем Золотого мяча.

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