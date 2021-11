Итальянская Дженоа официально сообщила о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера.

Контракт с бывшим наставником сборной Украины подписан сроком на три года, до лета 2024 года.

🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!



🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.



🇺🇦 #Шевченко



📝 https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc