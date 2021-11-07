Туринцы нацелились на бельгийского полузащитника.
Аксель Витсель, getty images
07 ноября 2021, 19:58
Ювентус рассматривает возможные варианты усиления линии полузащиты в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает издание Calciomercato, туринцы нацелились на хавбека Акселя Витселя из дортмундской Боруссии.
Источник утверждает, что Ювентус хочет приобрести бельгийского футболиста по сниженной цене, ведь его контракт с Боруссией Д подходит к концу уже следующим летом.
Аксель Витсель в текущем сезоне провел восемнадцать матчей на клубном уровне, заработав три желтых карточки.
Напомним, что Ювентус заинтересован в подписании защитника Боруссии М Матиаса Гинтера.