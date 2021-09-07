ЧМ-2022. Отбор

Оба футболиста уже вернулись в расположения своих клубов.

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель и Янник Феррейра Карраско не смогут помочь своей национальной команде в предстоящем матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба сборной Бельгии.

Оба футболиста уже вернулись в расположения своих клубов.

Ранее стало известно о том, что встречу с белорусами пропустят Ромелу Лукаку, Ян Вертонген, Тома Менье и Тибо Куртуа.

Матч Беларусь — Бельгия пройдет завтра, 8 сентября в Казани, в 21:45 по киевскому времени.

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