ЧМ-2022. Отбор
Оба футболиста уже вернулись в расположения своих клубов.
Аксель Витсель, Getty Images
07 сентября 2021, 20:20
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель и Янник Феррейра Карраско не смогут помочь своей национальной команде в предстоящем матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба сборной Бельгии.
Оба футболиста уже вернулись в расположения своих клубов.
Ранее стало известно о том, что встречу с белорусами пропустят Ромелу Лукаку, Ян Вертонген, Тома Менье и Тибо Куртуа.
Матч Беларусь — Бельгия пройдет завтра, 8 сентября в Казани, в 21:45 по киевскому времени.
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