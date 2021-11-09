Италия

Колумбиец не может достигнуть договоренности с туринским клубом.

Полузащитник Хуан Куадрадо продолжает вести переговоры по новому контракту с Ювентусом.

Туринский клуб предложил Куадрадо годичный контракт с зарплатой в 5 млн евро, однако его не устраивают предложенные условия. Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, колумбийский вингер хотел бы подписать соглашение до июня 2024 года.

Куадрадо выступает в составе Ювентуса с 2015 года, перейдя из Челси. В текущем сезоне 33-летний игрок провел 13 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двум голами.

Ранее сообщалось, что Ювентус планирует расторгнуть контракт с полузащитником Аароном Рэмси.