Украинский специалист начинает новый этап в своей карьере.
Андрей Шевченко, twitter.com/GenoaCFC
09 ноября 2021, 18:09
Накануне итальянская Дженоа объявила о приходе украинского специалиста Андрея Шевченко на пост главного тренера первой команды.
В понедельник, 8 ноября, экс-наставник сборной Украины прибыл в Италию, а сегодня, 9 ноября, провел фотосессию и первую тренировку на новом месте работы.
"Начинаем!" - подписала видео пресс-служба Дженоа, на котором Андрей Шевченко заходит в тренировочное поле итальянского клуба.
Напомним, тренерский дебют Андрея Шевченко в Серии А должен состояться 21 ноября дома против Ромы. Полное расписание ближайших матчей Дженоа доступно на нашем сайте.