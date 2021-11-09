Накануне итальянская Дженоа объявила о приходе украинского специалиста Андрея Шевченко на пост главного тренера первой команды.

В понедельник, 8 ноября, экс-наставник сборной Украины прибыл в Италию, а сегодня, 9 ноября, провел фотосессию и первую тренировку на новом месте работы.

"Начинаем!" - подписала видео пресс-служба Дженоа, на котором Андрей Шевченко заходит в тренировочное поле итальянского клуба.

Напомним, тренерский дебют Андрея Шевченко в Серии А должен состояться 21 ноября дома против Ромы. Полное расписание ближайших матчей Дженоа доступно на нашем сайте.