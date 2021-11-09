Италия

"Россонери" хотят продлить соглашение с нынешним тренером, но ждут разрешения владельцев.

Милан продолжает работу над подписанием нового соглашения с нынешним тренером команды Стефано Пьоли.

Как сообщает издание Calciomercato, итальянский клуб подготовил новый улучшенный контракт для тренера, но нужно одобрение Elliott Management.

Источник утверждает, что новая сделка будет в силе до лета 2024 года, а зарплата Стефано Пьоли повысится, но он все равно будет далек от Моуриньо и Аллегри.

Отметим, что на данный момент Милан делит первую строчку турнирной таблицы Серии А с Наполи.

Напомним, Пьоли возглавил Милан в 2019 году. По итогам минувшего сезона клуб стал вице-чемпионом Италии и вышел в Лигу чемпионов.