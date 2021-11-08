Италия

Клуб хочет продлить сотрудничество с наставником.

Милан намере продлить контракт с главным тренером Стефеано Пьоли. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, клуб и тренер близки к заключению нового трехлетнего контракта до 2024 года.

Пьоли получит контракт на повышенных условиях. При этом его зарплата увеличиться с двух до трех миллионов евро в год.

Отметим, что нынешнее соглашение со специалистом рассчитано до лета 2022 года.

Напомним, Пьоли возглавил Милан в 2019 году. По итогам минувшего сезона клуб стал вице-чемпионом Италии и вышел в Лигу чемпионов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.