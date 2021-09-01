Украина

Сделку по переходу украинца не успели провести до закрытия трансферного окна.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга был в шаге от того, чтобы продолжить свою карьеру в итальянской Серии А в последний день трансферного окна в Европе. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, Специи, в которой выступает украинский хавбек Виктор Коваленко, удалось договориться с киевским клубом по аренде 21-летнего украинца с правом выкупа, но итальянский клуб не успел зарегистрировать трансфер футболиста.

Также отмечается, что итальянскому клубу не хватило всего лишь 15 минут для закрытия сделки.

Ранее сообщалось, что Динамо отдало Жерсона Родригеса в аренду Труа.