Италия

Нападающий Ювентуса рассказал о состоянии дел в команде.

Альваро Мората считает, что трудности Ювентуса носят временный характер.

"Я много времени пропустил из-за травмы и восстановления, – цитирует испанца Tuttomercatoweb. – Я очень хотел играть, но просто не мог физически".

"В последних нескольких матчах я действовал слева, и, хотя это не моя любимая позиция, готов быть там, где сочтет нужным тренер. Надеюсь, что скоро буду забивать больше".

"Мы плохо стартовали в сезоне, поэтому будет сложно вернуть себе лидирующие позиции. Но у нас отличная команда, и мы уже не раз доказывали, что способны выходить из сложных ситуаций".

"Конечно, сказывается и уход Криштиану Роналду, теперь на каждого игрока ложится больше ответственности, все под повышенным давлением, но каждый, в том числе и арендованные, как я, игроки, работаем в полную силу».

После 12-ти туров Ювентус набрал 18 очков и занимает 8-е место, отставая 14 пунктов от лидирующих Наполи и Милана.