Италия

Специалист — о ничьей против Швейцарии.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью в матче отбора на ЧМ-2022 против Швейцарии (1:1).

"Сложно комментировать эту игру. Но сейчас мы на два гола впереди Швейцарии. В игре против Северной Ирландии Италия обязана попытаться сыграть в свою игру и выиграть. Надеемся, что у Болгарии будет отличная игра со Швейцарией.

Мы обязаны играть в свою игру и побеждать, это наша задача. Нужно хорошенько отдохнуть, восстановить силы. Нам нужно быть уверенными в себе, даже когда кажется, что дела идут не очень хорошо.

Команда всегда старается изо всех сил, в некоторые моменты сезона футболисты играют на жилах, и многочисленные травмы демонстрируют это", — сказал Манчини.