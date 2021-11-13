ЧМ-2022. Отбор

Сборная Италии поделила очки со Швейцарией.

Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо прокомментировал ничью в матче против Швейцарии в рамках отбора на ЧМ-2022 (1:1).

"Мы нервничали и пропустили слишком много контратак. Затем мы переосмыслили нашу игру и, в целом, провели хороший матч.

Просим у своих болельщиков прощения за ничью. Обещаем, что в понедельник мы наверстаем упущенное отличным матчем".

"Что касается незабитого пенальти от Жоржиньо, то такое бывает со всеми. — великий чемпион и наш пенальтист, мы поможем ему пережить этот момент.

О матче против сборной Северной Ирландии. Это будет сложный выездной матч. У нас есть два дня на подготовку, и мы должны победить любой ценой, чтобы пройти квалификацию на чемпионат мира", — сказал футболист.

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