ЧМ-2022. Отбор

Защитник сборной Италии прокомментировал исход матча со Швейцарией.

Защитник Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал результат матча со Швейцарией (1:1).

По словам футболиста, "Скуадра Адзурра" рассчитывала в матче лишь на победу.

"Мы рассчитывали уже сегодня добыть свое место на Чемпионате мира. Ничего страшного не произошло, мы это сделаем в матче с Северной Ирландией. Обидно упускать такую победу.

Что касается незабитого пенальти, то Жоржиньо и дальше будет нашим штатным пенальтистом. Не забывайте, летом именно он вывел Италию в финал Евро. Бывает, даже он не забивает. Теперь мы едем в Белфаст исключительно за победой", — приводит слова Бонуччи Sky Italia.

Матч между Северной Ирландией и Италией состоится в понедельник, 15 ноября.

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.