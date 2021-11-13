Италия

Футболист сдал положительный результат теста.

Защитник Лацио Адам Марушич заразился коронавирусом в лагере сборной Черногории, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.

Марушич контактировал со сдавшим положительный тест Стеваном Йоветичем, и позже у него с Небоей Косовичем обнаружили симптомы. Футболисты не помогут национальной команде в субботнем матче с Нидерландами.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 14 поединков в составе римского клуба.

Ранее нападающий Чиро Иммобиле вернулся в расположение Лацио после травмы в лагере сборной Италии.