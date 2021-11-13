Футболист сдал положительный результат теста.
Адам Марушич, Getty Images
13 ноября 2021, 21:49
Защитник Лацио Адам Марушич заразился коронавирусом в лагере сборной Черногории, сообщает пресс-служба местной федерации футбола.
Марушич контактировал со сдавшим положительный тест Стеваном Йоветичем, и позже у него с Небоей Косовичем обнаружили симптомы. Футболисты не помогут национальной команде в субботнем матче с Нидерландами.
В текущем сезоне 29-летний игрок провел 14 поединков в составе римского клуба.
Ранее нападающий Чиро Иммобиле вернулся в расположение Лацио после травмы в лагере сборной Италии.