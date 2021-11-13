Италия

Римляне проявляют интерес к норвежскому форварду.

Нападающий Буде-Глимт Эрик Ботхейм попал в сферу интересов Лацио, сообщает портал Calciomercato.

Римляне хотят укрепить линию нападения и рассматривают Ботхейма в качестве замены Чиро Иммобиле. "Орлы" были впечатлены игрой норвежского форварда в матчах Лиги конференций с Ромой, в которых он отличился тремя голами и тремя ассистами.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 40 поединков в составе Буде-Глимт, забив 19 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что в подписании Бортхейма также заинтересована Рома.