Италия

Центрбек получил мышечное повреждение.

Защитник Мараш Кумбулла вернется в расположение Ромы после травмы в матче за сборную Албании, сообщает портал Tuttomercatoweb.

Кумбулла травмировал сгибающую мышцу в поединке со сборной Англии (0:5), покинув поле спустя 17 минут. В воскресенье центрбек вернется в римский клуб, где пройдет медобследование и начнет процесс восстановления.

В лазарете "волков" на данный момент уже находится защитник Джанлука Манчини.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 6 поединков в футболке "джаллоросси".