Итальянский клуб хочет подписать форварда Реала.
Лука Йович, Getty Images
13 ноября 2021, 23:06
Нападающий мадридского Реала Лука Йович попал в сферу интересов Милана, сообщает издание Mundo Deportivo.
Милан планирует укрепить линию нападения в январе и попытается подписать Йовича. Сербский форвард недоволен своим положением в мадридском клубе, и "россонери" хотят воспользоваться этой ситуацией.
В приобретении 23-летнего игрока также заинтересована Фиорентина.
В текущем сезоне Йович провел 7 матчей в составе Реала, отличившись лишь одной результативной передачей.