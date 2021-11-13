Нападающий мадридского Реала Лука Йович попал в сферу интересов Милана, сообщает издание Mundo Deportivo.

Милан планирует укрепить линию нападения в январе и попытается подписать Йовича. Сербский форвард недоволен своим положением в мадридском клубе, и "россонери" хотят воспользоваться этой ситуацией.

В приобретении 23-летнего игрока также заинтересована Фиорентина.

В текущем сезоне Йович провел 7 матчей в составе Реала, отличившись лишь одной результативной передачей.