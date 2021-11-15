Италия

Генрих Мхитарян уверяет, что играет в футбол не ради денег.

Полузащитник Ромы и лучший футболист Армении Генрих Мхитарян объяснил, ради чего поехал покорять Англию.

"У меня к Германии особые чувства, ведь именно здесь я состоялся как футболист, которым сейчас являюсь, – цитирует Мхитаряна SPORT1. – Я никогда не забуду время, проведенное здесь".

"Когда я переехал из Шахтера в Дортмунд, для меня это был огромный шаг вперед. Я благодарен Юргену Клоппу за то, что дал мне шанс, и товарищам по команде за поддержку. Когда-нибудь я обязательно вернусь в Германию, если не как игрок, то как болельщик!"

"Это неправда, что я решил перебраться в Англию из-за денег. Если бы я играл ради денег, то сидел бы где-то в России или подобном месте. Просто у меня была мечта когда-то сыграть в Премьер-лиге, и я сделал все, чтобы ее осуществить".

В нынешнем сезоне в составе Ромы Мхитарян провел 15 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.