Италия

"Адзурри" хотят сохранить в команде нигерийца.

Наполи хочет продлить соглашение с нападающим Виктором Осимхеном, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Подписание нового договора с Осимхеном на данный момент является приоритетной задачей у руководства клуба. Контракт нигерийского вингера с неаполитанцами рассчитан до 2025 года, однако они готовы предложить ему улучшенные условия, чтобы отбить интерес со стороны других клубов.

Осимхен присоединился к Наполи в сентябре 2020-го из Лилля за 71 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел 13 поединков в футболке партенопейцев, отличившись девятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Наполи не может договориться о новом контракте с нападающим Лоренцо Инсинье.