Италия

Капитана Наполи волнует не только собственное благосостояние, но и будущее родного клуба.

Одной из причин приостановления переговоров Наполи с Лоренцо Инсинье о новом контракте стали не только требования капитана повысить зарплату, но и его запрос представить гарантии будущего развития клуба — утверждает Sky Sport Italia.

После получения первого предложения о новом контракте 30-летний футболист выдвинул руководству ряд требований, из которых СМИ сделали акцент на повышении зарплаты. Однако не менее важным для Инсинье являлись гарантии того, что у хозяев клуба сохранились амбиции для того, чтобы вкладывать деньги в развитие клуба.

На данный момент переговоры между Наполи и его капитаном приостановлены. Нынешний контракт с футболистом действует до июня 2022 года.

За свою карьеру Инсинье провел 411 матчей во всех турнирах (114 голов) за Наполи, а также выступал на правах аренды в составе Кавезе (10, 0), Фоджи (40, 26) и Пескары (38, 20).