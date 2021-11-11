Италия

Бельгийский вингер может перебраться в чемпионат Италии.

Наполи работает над усилением состава на трансферном рынке и обратил внимание на вингера Реал Сосьедада Аднана Янузая.

Как сообщает издание Calciomercato, неаполитанцы хотят оформить переход бельгийца, если Лоренцо Инсинье покинет клуб летом.

В текущем сезоне Аднан Янузай отыграл 17 поединков на клубном уровне, отметившись двумя голами и результативной передачей.

Напомним, что Лоренцо Инсинье потребовал у Наполи не только повышения зарплаты, но и гарантий развития клуба.