Бельгийский вингер может перебраться в чемпионат Италии.
Аднан Янузай, getty images
11 ноября 2021, 19:59
Наполи работает над усилением состава на трансферном рынке и обратил внимание на вингера Реал Сосьедада Аднана Янузая.
Как сообщает издание Calciomercato, неаполитанцы хотят оформить переход бельгийца, если Лоренцо Инсинье покинет клуб летом.
В текущем сезоне Аднан Янузай отыграл 17 поединков на клубном уровне, отметившись двумя голами и результативной передачей.
Напомним, что Лоренцо Инсинье потребовал у Наполи не только повышения зарплаты, но и гарантий развития клуба.