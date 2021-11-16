Действующее соглашение с итальянским защитником рассчитано до лета 2024 года.
Джанлука Манчини, Getty Images
16 ноября 2021, 18:59
Защитник Ромы Джанлука Манчини в ближайшее время подпишет новое соглашение с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2026 года, тогда как действующий контракт — до лета 2024 года.
Также отмечается, что новый оклад 25-летнего итальянца будет составлять 3,5 млн евро в год, плюс бонусы. В настоящее время он зарабатывает 2 млн евро.
В нынешнем сезоне Манчини провел 16 поединков, в которых отметился одним голом.
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