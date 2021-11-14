Италия

Нападающий сборной Англии рассказал о своем итальянском опыте.

Тэмми Абрахам считает, что благодаря работе с Жозе Моуриньо в Роме он стал более совершенным нападающим.

"Жозе Моуриньо учит меня быть "монстром", – цитирует нападающего сборной Англии Sky Sports. – Он считает меня «слишком хорошим парнем» и уверен, что я должен стать более агрессивным, злым".

"На поле нельзя быть хорошим и добрым, надо проявлять характер и силу. Защитников надо не только обыгрывать, с ними надо бороться, наводить на них страх. Я использую эти советы и чувствую, что становлюсь лучше как нападающий".

"Также большой плюс от переезда в Италию заключается в том, что я приобретаю опыт совершенно другого стиля игры, что, несомненно, обогатит мой опыт и позволит претендовать на место в сборной Англии на чемпионате мира".

"Я понимаю, что мне еще нужно многому научиться, но я стараюсь перенимать все лучшее у других. Например, у Кейна, который является форвардом мирового класса и умеет на поле все. Именно он для меня главный образец для подражания".

Сборная Англии, в составе которой Абрахам провел 9 матчей и забил 2 мяча, завершит отборочный турнир ЧМ-2022 поединком против Сан-Марино 15 ноября.

В чемпионате Италии Рома, за которую Тэмми сыграл 17 матчей во всех турнирах (5 голов), станет первым соперником Дженоа Андрея Шевченко.