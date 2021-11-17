Серена Сальвионе теперь будет работать на благо столичного клуба.
Фото ФК Рома
17 ноября 2021, 17:04
Новым коммерческим директором Ромы станет Серена Сальвионе, ранее занимавшая аналогичный пост в Наполи — сообщает Calcio e Finanza.
Инициатором приглашения Сальвионе, осуществившей в Неаполе несколько финансово успешных проектов с 2016 года, стал управляющий директор Ромы Пьетро Берарди.
До Наполи Сальвионе занимала пост менеджера по маркетингу в Ювентусе, а на заре своей "спортивной" карьеры была менеджером по глобальному маркетинговому партнерству в НБА.
Ранее спортивный директор Ромы заявил, что Моуриньо войдет в историю клуба.